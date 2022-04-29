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1 час назад

Россияне впервые заинтересовались отдыхом в небольшой стране Ближнего Востока

Lenta.ru

Бахрейн впервые вошел в число самых популярных направлений для путешествий на майские праздники среди российских туристов. Об этом «Интерфаксу» сообщили туроператоры.

Россияне впервые заинтересовались отдыхом в небольшой стране Ближнего Востока
Фото: Charles-Adrien Fournier / UnsplashCharles-Adrien Fournier / Unsplash

Представители Coral Travel заметили, что путешественники впервые заинтересовались организованным отдыхом в небольшой стране Ближнего Востока, которая, по их данным, прежде не пользовалась вниманием туристов. Среди причин эксперты назвали общее сокращение количества доступных зарубежных курортов для россиян, отмену в Бахрейне коронавирусных ограничений, платного ПЦР-теста при въезде и возможность получения визы после прилета.

«Мы отмечаем повышенный спрос на туры в Бахрейн в этом году — он вырос на 30 процентов. Чаще всего в Бахрейн на отдых летят семьи с детьми и молодые пары, при выборе отеля большинство выбирают категорию люкс или "пять звезд"», — добавили в Coral Travel.

Отмечается, что из Москвы прямые рейсы в Бахрейн выполняет авиакомпания Gulf Air. Виза оформляется по прилете в страну и стоит 15 долларов (1,1 тысячи рублей), если срок пребывания не превышает 14 дней. Оптимальная цена недельного тура с включенными завтраками начинается от 79 тысяч рублей с человека.

Ранее в апреле россиянам перечислили самые дорогие и самые дешевые страны для весеннего отдыха. Так, бюджетнее всего выйдет путешествие на Шри-Ланку и в ОАЭ — недельный тур на одного человека обойдется в 50 и 55 тысяч рублей соответственно. Самыми дорогими вариантами названы Индонезия, ЮАР, Монголия и Оман.

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