Куда поехать на майские? Недооцененные туристические места, в которые еще можно попасть

Несмотря на экономические и политические ограничения, россияне продолжают путешествовать, говорят эксперты. Турагенты ожидают, что основные туристические меки на майские праздники будут заполнены. Желающие провести каникулы вне дома готовились заранее и бронировали билеты аж за несколько месяцев. Daily Storm узнал у турагентов, где бюджетно отдохнуть тем, кто только сейчас задумался о поездке.

Фото: Коллаж: Daily Storm Коллаж: Daily Storm

Россияне продолжают путешествовать

Видео дня

Еще в апреле ВЦИОМ провел опрос, который показал, что около 6% россиян майские праздники проведут не дома: 3% отправятся на Черноморское побережье Кавказа, 2% — в Крым, 1% — в бывшие республики СССР. Эксперты считают, что результаты опросов соответствуют действительности. Поэтому стоит выбирать места, куда можно добраться на автомобиле.

«Все недорогое раскупили, билеты на поезд и самолет, не осталось даже дорогих. Поэтому мы можем рассматривать только поездки на машине или на автобусе. Если вы из Москвы, то самое лучшее — это Золотое кольцо. В частности, Малое золотое кольцо. Правда, дешевое размещение уже не найдете», — рассуждает генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Эксперт добавляет, что Малое кольцо можно объехать за четыре дня. Например, с 9 по 12 мая. А на Большое лучше выделить неделю. Наталия Ансталь, руководитель турагентства Go travel, уверена: путешественники, как и в период ковидных ограничений, интересуются внутренним туризмом. Популярные направления в майские каникулы этого года — Тверская и Ярославская области.

«Они территориально удачно расположены. К тому же там есть вода. Купаться там, конечно, еще нельзя. Однако есть отели, которые расположены на первой линии и где можно отдохнуть всей семьей», — делится наблюдениями эксперт.

Центральная Россия

Из направлений, которые незаслуженно остаются без должного внимания туристов, агенты отмечают Тульскую область. По их мнению, это идеальное направление выходного дня.

«Это единственный город России, второго такого вы не найдете, где сразу три символа: тульский самовар, тульский пряник и тульское оружие», — рассуждает Алексан Мкртчян.

У каждого символа есть свой музей, продолжает эксперт. Кроме того, обязательны к посещению Тульский кремль и Тульский военно-исторический музей, считает Наталия Ансталь. В среднем дорога от Москвы займет 3,5 часа. Самая быстрая электричка доезжает за два часа, а билет обойдется в чуть более 500 рублей.

Еще один город, который получится посмотреть за выходные, — это Рязань. Владельцы турагентств отмечают, что поток туристов туда небольшой.

«Близко от Москвы, южное направление. Старинный купеческий город, река Ока, город Муром рядом интересный», — рассказывает гендиректор «Розового слона» Алексан Мкртчян.

В самой Рязани турагенты рекомендуют к посещению Рязанский кремль, курортный поселок Солотча и Музей истории рязанского леденца. Большое внимание в регионе уделено наследию Сергея Есенина: недалеко от города находится Государственный музей-заповедник его имени, в месте, где поэт родился и вырос.

Наталия Ансталь предлагает рассмотреть гостиницу «Рыбацкая деревня», которая выполнена в норвежском стиле и находится на берегу Оки. Дорога до Рязани на автомобиле займет 4,5 часа, а на электричке — почти три часа. Билет обойдется в 534 рубля.

Из наименее крупных населенных пунктов владельцы турагентств отмечают Торжок, Бежецк (Тверская область), Плес (Ивановская область), Рыбинск (Ярославская область). Все они отличаются древнерусской архитектурой и богатой купеческой историей. Последний город уникален тем, что в центре вывески всех магазинов оформлены в дореволюционном стиле.

«Там Русский Север начинается, Рыбинское водохранилище интересное, относительно рядом Горицкий успенский монастырь», — рассказывает Алексан Мкртчян.

Однако, по его словам, маленькие города объединяет общая проблема: нет достаточного количества мест для размещения туристов. Поэтому он рекомендует рассматривать перечисленные направления для путешествий на один день.

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь подсчитала, что поездка на автомобиле по Центральной России семье из трех человек (двух взрослых и одного ребенка) обойдется не более чем в 30 000 рублей. В эту сумму включено питание и проживание.

Море тоже доступно

Доступным на вторую часть майских праздников все еще остается южное направление, обращает внимание генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Причина — закрытые аэропорты и близость к границе.

«Если брать Черноморское побережье, то места есть абсолютно везде. Слухи в СМИ о том, что Сочи переполнился, абсолютно не соответствуют действительности. Места есть, ехать можно. Особенно на вторые майские билеты на самолеты значительно дешевле,чем на первую волну отдыха», — рассказывает Сергей Ромашкин.