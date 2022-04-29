Россияне меняют пляжный отдых на рыбалку и походы с палатками

Серьезные изменения социальной жизни за последние годы неизбежно изменили взгляд россиян на отдых. Всё больше людей делают выбор в пользу активного и непродолжительного по времени, но активного туризма – отправляются в походы на природу.

Фото: Максим Киселев/ТАСС Максим Киселев/ТАСС

В преддверии майских выходных крупнейшие торговые сети и площадки онлайн-продаж заявили, что по сравнению с апрелем прошлого года спрос на различные туристические товары вырос почти на 130%. При этом резко, в три-четыре раза, выросло количество заказов на палатки, спальные мешки, снаряжение для походов в горы и для рыбалки.

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Эксперты увязывают это явление с рядом вполне очевидных факторов. Во-первых, пандемия коронавируса на длительное время сделала недоступными зарубежные курорты полюбившихся россиянам Турции, Египта и Таиланда. Во-вторых, нынешний рост цен заставляет любителей походного отдыха покупать снаряжение впрок. Кто сомневался, нужны ли ему ботинки для альпинизма, решили больше не откладывать их покупку. В-третьих, как говорят специалисты, к приобретению туристических товаров россиян подталкивают возможные ограничения, связанные с проведением платежей в иностранные интернет-магазины.

Однако причины роста числа покупок товаров для туризма, как можно предположить, более глубокие и наглядно отражают изменения в общественном сознании.

Стоит заметить, что со снятием ковидных ограничений спрос на зарубежный отдых в прошлом году восстанавливался довольно быстрыми темпами. Что уж греха таить, курорты Сочи и Крыма уступают египетским и турецким как по уровню сервиса, так и по соотношению цена-качество. Но сейчас зарубежные поездки становятся практически недоступными из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. Россияне практически полностью лишены возможности забронировать зарубежные отели, расплатиться карточкой за границей, а покупка наличной валюты связана с немалыми трудностями. К тому же сократилось число авиарейсов.

Но тут стоит обратить внимание прежде всего на то, что спрос сейчас растет на походное снаряжение и товары для рыбалки. Это значит, что люди стали ориентироваться больше на отдых кратковременный и недалеко от дома.

Что касается времени досуга, то тут главную роль сыграли ковидные ограничения. Старый стереотип «год вкалываю — две недели валяюсь на пляже» сменяется установкой на проведение кратковременных выездов. Просто сама по себе установка на уровне подсознания, что для успеха в жизни надо постоянно работать, уходит в прошлое. Люди увидели, что мир не рушится, если даже на месяц остановить любую деловую активность, а тем более, если дать людям дополнительные выходные. Многие трудящиеся в период пандемии и вовсе перешли на «удалёнку». В каком-то смысле в прошлое уходит привычная трудовая неделя с пятью рабочими днями и двумя выходными, график у многих становится плавающим. Это значит, что к двум выходным при желании можно присоединить еще день-другой.

С учетом того, что всё больше людей переходят на самозанятость, не таким актуальным становится понятие оплачиваемого ежегодного отпуска. Всё меньше людей могут позволить себе оторваться от дел на месяц или на две недели.

Другой важный фактор — повышение цен на транспорт и услуги гостиниц. Путешествовать внутри страны становится весьма дорогим занятием.

В итоге россияне, привыкшие отдыхать, стали совсем иначе смотреть на свободное время. Там где и раньше любили устраивать сплавы по рекам, бродить по лесам и лазить по горам, люди делают в пользу такого досуга окончательный выбор, уже не мечтая в отпуске побывать на заграничном курорте или отправиться к Чёрному морю. Жители Москвы, наверное, теперь будут ездить не на шопинг в Европу, а на экскурсии по Золотому кольцу и кататься на велосипеде по Подмосковью. И конечно, теперь больше мотивации побывать на даче, отправиться с друзьями на рыбалку.

Независимый экономист, эксперт по потребительскому рынку Андрей Еремеев считает, что главная тенденция в туристическом сегменте — удешевление отдыха:

- Во-первых, стоит обратить внимание, что много туристического снаряжения продается через интернет. В сегменте онлайн-продаж наблюдается серьезный прирост, и это касается очень многих товаров. Прирост начался еще во время пандемии коронавируса и продолжается до сих пор. Есть еще ряд факторов, касающихся непосредственно туристических товаров. Цены в интернете за счет конкуренции сбалансировались и стали более-менее адекватными, а не запредельными. И одновременно усовершенствовалась таргетированная реклама, рассчитанная на конкретного потребителя.

«СП»: - Сам туризм тоже изменился.

- Те же ковидные ограничения привели к тому, что многие россияне не смогли совершать туристические поездки за рубеж, немало направлений просто оказались закрытыми из-за пандемии. Поэтому вдохновение, как говорится, пришлось искать на внутреннем рынке.Тем более, что в России много прекрасных мест, которые можно посетить. И Петербург, и Камчатка, и Байкал, и Карелия, и Алтай, и Кавказ, и Калининградская область... Выбор очень большой.

Нет проблем и с наличием туристических товаров. Первое время потребности рынка будут закрываться китайскими производителями. В случае невозможности получать товары из КНР рынок займут другие страны, да и в России найдутся ресурсы для внутреннего производства.

Играют свою роль и государственные программы по поддержке туризма внутри страны, на это выделяются деньги. Кое-где можно получить кэшбек с затрат на отдых. Россияне на всё это активно реагируют, соответственно растет и спрос на туристические товары.

«СП»: - Отдых становится более активным с одной стороны, а с другой — менее продолжительным.

- Есть такой фактор, что обычное лежание на пляже становится не столь привлекательным. Если брать южные курорты России, то сервис там не всегда дотягивает до европейского или турецкого. Да и стоимость часто просто зашкаливает из-за отсутствия конкуренции в виде зарубежных курортов.

Меняется и структура туризма внутри страны. В сторону уменьшения трат. Ведь стоит учитывать резкий рост цен, особенно после введения антироссийских санкций со стороны Запада. И далеко не все работодатели провели индексацию зарплат. Многие россияне не могут тратить большие средства на отдых.

Количество россиян, которые могут поехать в дальние регионы, не так велико. Поэтому наблюдается тенденция к тому, что люди вынуждены отказывать себе в длительном отдыхе.Немалое число граждан теперь думают о туризме, рассчитанном на несколько дней и в своем регионе, в близлежащих субъектах Российской Федерации.

«СП»: - То есть, проще покататься один день на велосипеде недалеко от дома, сходить в двухдневный поход, нежели планировать двухнедельный отдых на курорте.

- Совершенно верно. Финансовые возможности людей для отдыха сокращаются. Люди будут отказываться от путешествий, делая выбор в пользу поездок на дачу или на рыбалку. Естественно, рынок на это реагирует.

Рынок внутреннего туризма пойдет резко вверх после стабилизации экономической ситуации в России. Возможно, рынок вырастет и за счет иностранных туристов. До пандемии активно приезжали китайцы. Был интерес к России со стороны жителей Японии, других стран Азии.

В принципе, у туризма большой потенциал. Но сама ситуация в экономике и в политической сфере всё-таки должна стабилизироваться.