Майские праздники не за горами, и многие уже пакуют чемоданы. Впрочем, отдохнуть в этот период, как оказалось, получится далеко не у всех звезд. Кто-то не имеет возможности для отпуска из-за занятости, а кто-то собирается совмещать работу и отдых. WomanHit.ru выяснил у звезд, где они проведут первые дни мая.
«У меня май забит: лечу в Дубай по работе. Там несколько форумов, несколько недель моды и показов, — рассказала модель. — Я думаю, брать ли с собой ребенка, потому что он сейчас готовится к школе активно. В прошлом году ему было шесть с половиной, и мы решили пойти в школу в следующем году. Плюс я затеяла ремонт в его комнате как раз на майские: заказала огромные шкафы-купе, новые шторы. Меняю ковролин, телевизор — все, в общем. Просто ребенок уже взрослый, и ему нужны другие вещи. Конечно, цены на авиабилеты выросли. У меня был момент, когда наша делегация отменила участие в форуме, который проходил в марте, потому что была космическая стоимость перелетов. Организаторы сказали, что не могут всех потянуть, но потом цены упали, и мне удалось полететь с ребенком. Но ведь на майские праздники всегда ажиотаж — это же еще и детские каникулы. Куда поехать? В Турции еще прохладно, но хочется в тепло с детьми. Поэтому многие едут в Дубай. Так что я в раздумьях".
Певица относится к категории звезд, которые каждый год заранее обдумывают свои планы на май. Просто у артистки день рождения выпадает как раз на этот период.
„У меня день рождения 2-го мая и есть традиция уезжать в этот период из Москвы. В мой день рождения у меня будет обязательная программа: покататься на фуникулере или чертовом колесе и посетить местную оранжерею. На этот раз это будет Сочи, Стамбул или Ереван — я ещё не решила. Возьму билеты в последний момент“, — призналась исполнительница.
Кинодруг Нагиева, актер Владимир Сычев эти майские праздниками проведет насыщенно. Вместе с семьей он отправится в теплые края.
„У меня есть табу: я никогда на праздники не работаю, а провожу время с семьей. Например, в Новый год не работаю никогда. Время уходит, а хочется проводить его с драгоценными дочками и женой. На майские мы улетим на отдых всей семьей, выбрали Бали“, — рассказал актер.
„При выборе отдыха для нас важно поехать всей семьей. В этом году мы арендовали очень интересный дом на Бали, он находится на высокой горе, а внизу располагается практически весь город, Есть бассейн на улице. Сам дом очень красиво оформлен: стоят вазы, цветы, благовония. Мы планируем побывать там в разных местах, поехать на разные пляжи“, — поделилась супруга артиста.
На майские праздники артисту предстоит многочасовой перелет:
„Майские праздники — это всегда большая радость. Для тех, кто учится, начинаются каникулы. Для тех, кто работает, — выходные. Конечно же, в такой период очень хочется удивлять людей, дарить им подарки — такие, как концерты, которых сейчас очень мало. Я буду выступать на Сахалине, на городском мероприятии перед всеми жителями. Надеюсь, это будет классный и светлый праздник. Я, честно говоря, уже соскучился по подобным концертам и с удовольствием буду петь перед огромной аудиторией. Все желающие смогут попасть на наш концерт, поэтому всех приглашаю заранее!“
Актриса, как известно, одна из самых востребованных, поэтому на майские продолжит съемки, несмотря на то что вся страна отдыхает: „Я работаю, снимаем в Ростове фильм 'По законам военного времени 6“. Такой достаточно плотный график. У детей заканачивается школа — последняя и самая ответственная четверть. Сын Матвей в этом году оканчивает девятый класс, у нас уже есть планы по его дальнейшей учебе, так что мы в процессе обдумывания. А младшая дочь Белла идет в этом году в первый класс. Мы приняли это решение недавно. В общем, не до отпуска сейчас. Рассчитываем, что где-то в середине июня начнем отдыхать».
Выпускница «Фабрики звезд» Анастасия Крайнова отметить майские праздники собирается за пределами столицы. Вместе с друзьями поедет отдыхать. В программе, конечно же, прогулки и посещение достопримечательностей. «Мы уезжаем в Санкт-Петербург большой компанией, так что у нас майские будут веселыми, позитивными и очень пьяными».
Актер намерен работать все праздники. Но ничего не мешает ему совмещать работу с отдыхом: «Я буду работать, а дача и шашлыки если будут, то по ночам. Я хорошо умею делать шашлыки. В майские праздники так исторически сложилось, что у нас все отдыхают, стремятся к воздуху, воде, обниманию, поэтому всех приглашаю к себе на дачу». (Смеётся.)
Звезда сериала «Интерны», актриса Юлия Благая проведет майские в делах и заботах: «У меня обычные артистические киношные планы — съемки в майские праздники. Такие вот трудовые праздничные будни. Просто у артистов часто не совпадает отдых с графиками обычных людей, поэтому у меня „майские“ будут в другое время. Но атмосферу самих праздников я все равно замечаю: воздух, который наполнен праздником и весной. К тому же у меня нет дачи, хотя она есть у моих друзей, если что».