Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
3 часа назад

Бали, Дубай, Сахалин — куда отправятся наши звезды на майские праздники

WomanHit.ru

Майские праздники не за горами, и многие уже пакуют чемоданы. Впрочем, отдохнуть в этот период, как оказалось, получится далеко не у всех звезд. Кто-то не имеет возможности для отпуска из-за занятости, а кто-то собирается совмещать работу и отдых. WomanHit.ru выяснил у звезд, где они проведут первые дни мая.

Бали, Дубай, Сахалин — куда отправятся наши звезды на майские праздники
Фото: СоцсетиСоцсети

Анна Калашникова: Дубай, ремонт, подготовка к школе

Соцсети

«У меня май забит: лечу в Дубай по работе. Там несколько форумов, несколько недель моды и показов, — рассказала модель. — Я думаю, брать ли с собой ребенка, потому что он сейчас готовится к школе активно. В прошлом году ему было шесть с половиной, и мы решили пойти в школу в следующем году. Плюс я затеяла ремонт в его комнате как раз на майские: заказала огромные шкафы-купе, новые шторы. Меняю ковролин, телевизор — все, в общем. Просто ребенок уже взрослый, и ему нужны другие вещи. Конечно, цены на авиабилеты выросли. У меня был момент, когда наша делегация отменила участие в форуме, который проходил в марте, потому что была космическая стоимость перелетов. Организаторы сказали, что не могут всех потянуть, но потом цены упали, и мне удалось полететь с ребенком. Но ведь на майские праздники всегда ажиотаж — это же еще и детские каникулы. Куда поехать? В Турции еще прохладно, но хочется в тепло с детьми. Поэтому многие едут в Дубай. Так что я в раздумьях".

Певица Моя Мишель: куплю билеты в последний момент

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Певица относится к категории звезд, которые каждый год заранее обдумывают свои планы на май. Просто у артистки день рождения выпадает как раз на этот период.

„У меня день рождения 2-го мая и есть традиция уезжать в этот период из Москвы. В мой день рождения у меня будет обязательная программа: покататься на фуникулере или чертовом колесе и посетить местную оранжерею. На этот раз это будет Сочи, Стамбул или Ереван — я ещё не решила. Возьму билеты в последний момент“, — призналась исполнительница.

Владимир Сычев: арендовали красивый дом на Бали

Соцсети

Кинодруг Нагиева, актер Владимир Сычев эти майские праздниками проведет насыщенно. Вместе с семьей он отправится в теплые края.

„У меня есть табу: я никогда на праздники не работаю, а провожу время с семьей. Например, в Новый год не работаю никогда. Время уходит, а хочется проводить его с драгоценными дочками и женой. На майские мы улетим на отдых всей семьей, выбрали Бали“, — рассказал актер.

„При выборе отдыха для нас важно поехать всей семьей. В этом году мы арендовали очень интересный дом на Бали, он находится на высокой горе, а внизу располагается практически весь город, Есть бассейн на улице. Сам дом очень красиво оформлен: стоят вазы, цветы, благовония. Мы планируем побывать там в разных местах, поехать на разные пляжи“, — поделилась супруга артиста.

TSOY (певец Анатолий Цой): улечу на Сахалин

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

На майские праздники артисту предстоит многочасовой перелет:

„Майские праздники — это всегда большая радость. Для тех, кто учится, начинаются каникулы. Для тех, кто работает, — выходные. Конечно же, в такой период очень хочется удивлять людей, дарить им подарки — такие, как концерты, которых сейчас очень мало. Я буду выступать на Сахалине, на городском мероприятии перед всеми жителями. Надеюсь, это будет классный и светлый праздник. Я, честно говоря, уже соскучился по подобным концертам и с удовольствием буду петь перед огромной аудиторией. Все желающие смогут попасть на наш концерт, поэтому всех приглашаю заранее!“

Екатерина Климова: „майские“ перенесутся на середину июня

Соцсети

Актриса, как известно, одна из самых востребованных, поэтому на майские продолжит съемки, несмотря на то что вся страна отдыхает: „Я работаю, снимаем в Ростове фильм 'По законам военного времени 6“. Такой достаточно плотный график. У детей заканачивается школа — последняя и самая ответственная четверть. Сын Матвей в этом году оканчивает девятый класс, у нас уже есть планы по его дальнейшей учебе, так что мы в процессе обдумывания. А младшая дочь Белла идет в этом году в первый класс. Мы приняли это решение недавно. В общем, не до отпуска сейчас. Рассчитываем, что где-то в середине июня начнем отдыхать».

Анастасия Крайнова: праздники будут позитивными и очень пьяными

Выпускница «Фабрики звезд» Анастасия Крайнова отметить майские праздники собирается за пределами столицы. Вместе с друзьями поедет отдыхать. В программе, конечно же, прогулки и посещение достопримечательностей. «Мы уезжаем в Санкт-Петербург большой компанией, так что у нас майские будут веселыми, позитивными и очень пьяными».

Иван Кокорин: шашлыки по ночам

Соцсети

Актер намерен работать все праздники. Но ничего не мешает ему совмещать работу с отдыхом: «Я буду работать, а дача и шашлыки если будут, то по ночам. Я хорошо умею делать шашлыки. В майские праздники так исторически сложилось, что у нас все отдыхают, стремятся к воздуху, воде, обниманию, поэтому всех приглашаю к себе на дачу». (Смеётся.)

Юлия Благая: будут съемки

Соцсети

Звезда сериала «Интерны», актриса Юлия Благая проведет майские в делах и заботах: «У меня обычные артистические киношные планы — съемки в майские праздники. Такие вот трудовые праздничные будни. Просто у артистов часто не совпадает отдых с графиками обычных людей, поэтому у меня „майские“ будут в другое время. Но атмосферу самих праздников я все равно замечаю: воздух, который наполнен праздником и весной. К тому же у меня нет дачи, хотя она есть у моих друзей, если что».

Новости путешествий,Анастасия Крайнова,Иван Кокорин,Геннадий Авраменко,Анатолий Цой,Анна Калашникова,Владимир Сычев,Екатерина Климова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители