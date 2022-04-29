«У меня май забит: лечу в Дубай по работе. Там несколько форумов, несколько недель моды и показов, — рассказала модель. — Я думаю, брать ли с собой ребенка, потому что он сейчас готовится к школе активно. В прошлом году ему было шесть с половиной, и мы решили пойти в школу в следующем году. Плюс я затеяла ремонт в его комнате как раз на майские: заказала огромные шкафы-купе, новые шторы. Меняю ковролин, телевизор — все, в общем. Просто ребенок уже взрослый, и ему нужны другие вещи. Конечно, цены на авиабилеты выросли. У меня был момент, когда наша делегация отменила участие в форуме, который проходил в марте, потому что была космическая стоимость перелетов. Организаторы сказали, что не могут всех потянуть, но потом цены упали, и мне удалось полететь с ребенком. Но ведь на майские праздники всегда ажиотаж — это же еще и детские каникулы. Куда поехать? В Турции еще прохладно, но хочется в тепло с детьми. Поэтому многие едут в Дубай. Так что я в раздумьях".