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47 минут назад

Тунисские авиакомпании планируют возить россиян на курорты республики

TourDom

Власти Туниса рассматривают возможность осуществлять перевозку российских туристов на курорты страны на крыльях тунисских авиалиний. Об этом рассказал министр туризма Мохамед Моэз Белхсан в эфире радио La Matinale de Shems.

Тунисские авиакомпании планируют возить россиян на курорты страны
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, «контакты с местными перевозчиками уже установлены», однако не уточнил, о каких именно авиакомпаниях идет речь. Тем не менее напомнил, что еще осенью прошлого года Syphax Airlines подписала соглашение с Fun & Sun (бывший TUI-Россия) о сотрудничестве. Согласно планам партнеров, в 2022 году в страну будет доставлено порядка 50 тыс. российских туристов, но только из Москвы.

Мохамед Моэз Белхсан отметил, что в прошлом году курорты Туниса посетило около 660 тыс. отдыхающих из России и Украины. В предстоящем сезоне власти надеются снова выйти на данный показатель.

По мнению экспертов, для обеспечения массового турпотока в северо-африканское государство необходимо задействовать крупные авиакомпании, такие как Tunisair и Nouvelair. Здесь основная проблема – страхование полетов в РФ, и пока о решении данного вопроса не сообщается.

Российские перевозчики на сегодня также не могут осуществлять рейсы в Тунис из-за угрозы ареста лизинговых бортов. А ближнемагистральные самолеты SSJ просто не долетят на курорты без дозаправки, так как придется огибать европейское воздушное пространство.

Сейчас добраться из Москвы в тунисские аэропорты можно только с пересадками. Например, в начале мая через Доху за 60 тыс. руб., Дубай – за 65 тыс. руб. или сначала прилететь в Стамбул, а затем воспользоваться перелетом Tunisair, такой вариант обойдется пассажиру минимум в 43 тыс. руб.

Для въезда в страну иностранным туристам необходимо предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19 или же справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

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