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58 минут назад

Минтранс: продажи ж/д билетов на юг России на майские праздники выросли на 40%

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В Минтрансе сообщили, что продажи железнодорожных билетов на южные курорты России на период майских праздников увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минтранс: продажи ж/д билетов на юг России на майские праздники выросли на 40%
Фото: Александр Кондратюк/РИА НовостиАлександр Кондратюк/РИА Новости

«Рост продаж железнодорожных билетов на майские праздники в направлении Крыма составил 63% по сравнению с прошлым годом, на курорты юга России продажи увеличились на 40%», — заявил глава Минтранса России Виталий Савельев, его цитирует ТАСС.

Ранее в Росавиации уведомили о продлении ограничений на полёты в южной части страны до 7 мая.

Новости путешествий,Виталий Савельев,Минтранс РФ,Росавиация,
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