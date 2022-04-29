Минтранс: продажи ж/д билетов на юг России на майские праздники выросли на 40%

В Минтрансе сообщили, что продажи железнодорожных билетов на южные курорты России на период майских праздников увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Рост продаж железнодорожных билетов на майские праздники в направлении Крыма составил 63% по сравнению с прошлым годом, на курорты юга России продажи увеличились на 40%», — заявил глава Минтранса России Виталий Савельев, его цитирует ТАСС.
Ранее в Росавиации уведомили о продлении ограничений на полёты в южной части страны до 7 мая.