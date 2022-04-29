Россияне вернули кешбэком рекордную сумму за отдых

По программе детского туристического кешбэка в 2022 году на счета россиян вернулась рекордная сумма — более трех миллиардов рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Ростуризма.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным ведомства, с момента старта продаж 31 марта и по 26 апреля соотечественники приобрели 208 тысяч путевок в детские лагеря, что почти на 30 тысяч больше, чем в аналогичный период 2021 года.

При этом отмечается, что средний чек за отдых составил чуть более 36 тысяч рублей, а средний размер кешбэка — 15,3 тысячи рублей. Лидерами по количеству приобретенных туров стали Краснодарский край, куда доля от всех бронирований составила 26,5 процента, Санкт-Петербург — 8,9 процента и Московская область — 8,3 процента.

Акция детского кешбэка продлится до 31 августа. В рамках программы родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря и вернуть 50 процентов от стоимости тура. Поездка должна быть совершена в период с 1 мая по 30 сентября.