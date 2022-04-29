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2 часа назад

Курорты Кубани за майские праздники планируют принять около 600 тыс. туристов

ТАСС

Курорты Краснодарского края по плану примут около 600 тыс. туристов в майские праздники. С 1 мая в регионе начнет действовать летний штаб, который будет координировать все отраслевые сегменты, задействованные в обслуживании гостей, сообщил в ходе совещания о подготовке к летнему туристическому сезону вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Курорты Кубани за майские праздники планируют принять около 600 тыс. туристов
Фото: PixabayPixabay

"За 10 дней майских праздников мы планируем принять порядка 600 тыс. гостей - это на уровне прошлого года. В этот период гостей будут принимать 2 700 объектов с емкостью 255 тыс. мест", - сказал Руппель.

Он уточнил, что на места размещения на Черноморском побережье уже забронированы в среднем более чем на 70%. Кроме того, 1 мая откроются 100 пляжей со всей необходимой инфраструктурой.

Также вице-губернатор отметил, что с 1 мая начнет работу постоянно действующий летний штаб, координирующий все отраслевые сегменты, задействованные в обслуживании гостей.

"Налажена система взаимодействия с муниципалитетами и бизнесом, благодаря которой 80% поступающих обращений решаются в срок до двух часов", - отметил заместитель главы региона.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Турпоток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.

Новости путешествий,Александр Руппель,
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