Курорты Кубани за майские праздники планируют принять около 600 тыс. туристов

Курорты Краснодарского края по плану примут около 600 тыс. туристов в майские праздники. С 1 мая в регионе начнет действовать летний штаб, который будет координировать все отраслевые сегменты, задействованные в обслуживании гостей, сообщил в ходе совещания о подготовке к летнему туристическому сезону вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

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"За 10 дней майских праздников мы планируем принять порядка 600 тыс. гостей - это на уровне прошлого года. В этот период гостей будут принимать 2 700 объектов с емкостью 255 тыс. мест", - сказал Руппель.

Он уточнил, что на места размещения на Черноморском побережье уже забронированы в среднем более чем на 70%. Кроме того, 1 мая откроются 100 пляжей со всей необходимой инфраструктурой.

Также вице-губернатор отметил, что с 1 мая начнет работу постоянно действующий летний штаб, координирующий все отраслевые сегменты, задействованные в обслуживании гостей.

"Налажена система взаимодействия с муниципалитетами и бизнесом, благодаря которой 80% поступающих обращений решаются в срок до двух часов", - отметил заместитель главы региона.