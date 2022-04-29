Болгария смягчила правила въезда для россиян

При въезде в Болгарию теперь россиянам не нужны ни результаты ПЦР-тестирования, ни сертификат о вакцинации, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) . Решение властей вступит в силу 1 мая.

Согласно нововведениям, для въезда в Болгарию достаточно иметь загранпаспорт и болгарскую национальную или шенгенскую визу. Однако в АТОР напомнили, что на сегодняшний день прямого авиасообщения между странами нет. Приехать в Болгарию можно рейсом с пересадкой в Стамбуле, если вы отправляетесь в Варну. Добраться до Софии возможно со стыковкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.