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1 час назад

Болгария смягчила правила въезда для россиян

Мира Маркина

При въезде в Болгарию теперь россиянам не нужны ни результаты ПЦР-тестирования, ни сертификат о вакцинации, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Решение властей вступит в силу 1 мая.

Болгария смягчила правила въезда для россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно нововведениям, для въезда в Болгарию достаточно иметь загранпаспорт и болгарскую национальную или шенгенскую визу. Однако в АТОР напомнили, что на сегодняшний день прямого авиасообщения между странами нет. Приехать в Болгарию можно рейсом с пересадкой в Стамбуле, если вы отправляетесь в Варну. Добраться до Софии возможно со стыковкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.

Ранее мы писали о том, какую оценку дали сочинским пляжам в Роспотребнадзоре.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Роспотребнадзор,
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