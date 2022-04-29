Популярная европейская страна отменила ограничения на въезд для россиян

Власти Болгарии отменили все коронавирусные ограничения для российских путешественников с 1 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно нововведениям, прибывающие в популярную европейскую страну все иностранные туристы освобождаются от требования предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Теперь для въезда достаточно иметь загранпаспорт и болгарскую национальную или шенгенскую визу.

В АТОР напомнили, что из-за западных санкций прямого авиасообщения между Россией и Болгарией в настоящее время нет. Добраться из Москвы до Варны на самолете россияне могут с пересадкой в Стамбуле, до Софии — со стыковкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.