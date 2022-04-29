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2 часа назад

Россияне на майские собираются путешествовать по России

Don24.ru

Более 80% россиян, собирающихся путешествовать в период майских праздников, отправятся в поездки по стране, пишет ТАСС.

Россияне на майские собираются путешествовать по России
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Большинство тех, кто планирует поездки, отправятся в путешествие по России (81,5%). За рубеж собираются только 18,5% опрошенных. Самые популярные варианты отдыха для тех, кто останется в России, поездка на дачу, отдых на природе и поездка к родственникам в другой регион», — пишет источник.

Четверть респондентов не уверены, что куда-то поедут на майские праздники, около 37% точно не планируют поездки, почти столько же уже собираются в путешествие по стране или за рубежом. Из заграничных направлений самыми популярными стали Армения и Турция, а Также Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Из внутрироссийских лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

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