Крупнейшая турецкая авиакомпания начала летать на Урал

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запустила прямые рейсы из Челябинска в Анталью . Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта имени Курчатова.

Крупнейший перевозчик Турции начал выполнять полеты из уральского города с пятницы, 29 апреля. В расписании аэропорта рейсы стоят ежедневно вплоть до 17 октября, после — по три раза в неделю до 29 октября.