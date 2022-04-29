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3 часа назад

В России попросили увеличить число рейсов Turkish Airlines

Lenta.ru

Эксперты общественного совета при Ростуризме и Российском союзе туриндустрии (РСТ) попросили увеличить число рейсов в Россию для авиаперевозчика Turkish Airlines. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщают «Известия».

В России попросили увеличить число рейсов Turkish Airlines
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что соответствующие письма с предложениями организация направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минтранса Виталию Савельеву и советнику президента и главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву.

Ранее турецкая авиакомпания сама запросила увеличение частоты полетов, однако Минтранс согласовал только 30 процентов рейсов от заявленных. При этом, по словам председателя общественного совета РСТ Дмитрия Давыденко, даже с учетом того, что по данному направлению летают самолеты нескольких российских компаний, мощностей не хватит, чтобы перевезти всех соотечественников, оплативших туры.

«Туроператоры уже продали путевок в Турцию на 40 миллиардов рублей. Но теперь огромная часть туристов, которые их оплатили, не смогут ими воспользоваться. Сейчас пока сложно сказать, сколько именно людей могут остаться без отдыха», — заявил собеседник издания.

По данным «Известий», недостаток провозных мощностей на популярные у россиян курорты республики может создать искусственный дефицит предложения, что приведет к росту цен на авиабилеты.

Новости путешествий,Дмитрий Давыденко,Валерий Фадеев,Виталий Савельев,Андрей Белоусов,Минтранс РФ,Ростуризм,Совет по правам человека,Российский союз туриндустрии,
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