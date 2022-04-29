В России попросили увеличить число рейсов Turkish Airlines

Эксперты общественного совета при Ростуризме и Российском союзе туриндустрии ( РСТ ) попросили увеличить число рейсов в Россию для авиаперевозчика Turkish Airlines. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщают «Известия» .

Ранее турецкая авиакомпания сама запросила увеличение частоты полетов, однако Минтранс согласовал только 30 процентов рейсов от заявленных. При этом, по словам председателя общественного совета РСТ Дмитрия Давыденко, даже с учетом того, что по данному направлению летают самолеты нескольких российских компаний, мощностей не хватит, чтобы перевезти всех соотечественников, оплативших туры.