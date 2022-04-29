Американец оценил пляжи Крыма: «Неужели это курортное место»

Россиянка показала американцу фотографии из Крыма. Девушка рассказала о его реакции в «Яндекс.Дзен».
«Это у вас в России есть такие пляжи? Ого, какие красивые горы! Я слышал про Крым, узнал о нем после той шумихи, когда он стал Россией, и западные страны ввели санкции. Но я даже представить не мог, что там так!», – отметил американец.
Он добавил, что он был с удовольствием побывал бы на полуострове вместе с друзьями. Девушке было приятно услышать о впечатлениях жителя США от крымских пейзажей.
«Я часто показываю новым знакомым-иностранцам место, где я живу, и реакция чаще всего одинаковая: они даже не имеют представления, как выглядит Крым, и удивляются его красоте», – отметила пользователь платформы.
Напомним, в марте-апреле этого года поток состоятельных туристов из России за границу сократился более чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Зато отмечен повышенный спрос на премиальные отели внутри страны, сообщают «Новые известия».