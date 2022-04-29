Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
3 часа назад

Американец оценил пляжи Крыма: «Неужели это курортное место»

РИА "ФедералПресс"

Россиянка показала американцу фотографии из Крыма. Девушка рассказала о его реакции в «Яндекс.Дзен».

Американец оценил пляжи Крыма: «Неужели это курортное место»
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«Это у вас в России есть такие пляжи? Ого, какие красивые горы! Я слышал про Крым, узнал о нем после той шумихи, когда он стал Россией, и западные страны ввели санкции. Но я даже представить не мог, что там так!», – отметил американец.

Он добавил, что он был с удовольствием побывал бы на полуострове вместе с друзьями. Девушке было приятно услышать о впечатлениях жителя США от крымских пейзажей.

«Я часто показываю новым знакомым-иностранцам место, где я живу, и реакция чаще всего одинаковая: они даже не имеют представления, как выглядит Крым, и удивляются его красоте», – отметила пользователь платформы.

Напомним, в марте-апреле этого года поток состоятельных туристов из России за границу сократился более чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Зато отмечен повышенный спрос на премиальные отели внутри страны, сообщают «Новые известия».

Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители