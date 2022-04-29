Оператор отелей Holiday Inn уйдёт из России

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), которому принадлежат отели Holiday Inn, Intercontinental и другие, обсуждает с собственниками российских гостиниц расторжение договоров. Решение оставить бизнес в стране приведет к потере компанией $124 млн ежегодного дохода, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В марте IHG уже приостановил инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых отелей в России. Однако, по словам собеседников издания, компания готова полностью свернуть российский бизнес из-за военной спецоперации РФ в Украине и рисков попасть под санкции. Чтобы избежать штрафов, оператор хочет договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон.