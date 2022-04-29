Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты главные предпочтения российских туристов на майские праздники

Lenta.ruиещё 2

Более 80 процентов отечественных туристов, планирующих путешествия на майские праздники, отправятся в поездки по России. Главные предпочтения россиян раскрывает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Тинькофф Путешествия».

Раскрыты главные предпочтения россиян на майские праздники
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.comNikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Согласно полученным данным, около 37 процентов соотечественников хотят провести длинные выходные в путешествии, такое же число респондентов не планируют никакие поездки и останутся дома. Остальные опрошенные (чуть более 25 процентов) затруднились ответить на вопрос о своих планах.

Из тех, кто будет отдыхать вне дома, 81,5 процента выбрали путешествия по России, 18,5 — за границей.

«Самые популярные варианты отдыха для тех, кто останется в России — поездка на дачу, отдых на природе и поездка к родственникам в другой регион», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что около половины россиян готовы выделить на путешествия в период майских праздников не более пяти тысяч рублей на одного члена семьи. Так, 49 процентов участников опроса раскрыли, что готовы потратить на майские праздники не более пяти тысяч рублей, включая средства на поездку, аренду жилья, еду и прочее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители