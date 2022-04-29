Раскрыты главные предпочтения россиян на майские праздники

Более 80 процентов отечественных туристов, планирующих путешествия на майские праздники, отправятся в поездки по России. Главные предпочтения россиян раскрывает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Тинькофф Путешествия».

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Согласно полученным данным, около 37 процентов соотечественников хотят провести длинные выходные в путешествии, такое же число респондентов не планируют никакие поездки и останутся дома. Остальные опрошенные (чуть более 25 процентов) затруднились ответить на вопрос о своих планах.

Из тех, кто будет отдыхать вне дома, 81,5 процента выбрали путешествия по России, 18,5 — за границей.

«Самые популярные варианты отдыха для тех, кто останется в России — поездка на дачу, отдых на природе и поездка к родственникам в другой регион», — говорится в исследовании.