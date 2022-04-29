Туристов оштрафовали на 1000 евро за нарушение правил в Италии

Туристы из Нидерландов едва успели ознакомиться с центром итальянской столицы, как были пойманы полицейскими и оштрафованы за нарушение правопорядка. Причина банальна — голландцы просто осуществили заветную мечту — залезли с ногами в фонтан Треви.

Полиция мгновенно прибыла на место происшествия, нарушители пытались скрыться в толпе, благо у фонтана всегда много народу. Но попытка смешаться с толпой, видимо, не удалась. По данным местных СМИ, они были пойманы и оштрафованы за свое преступление на сумму 1 000 евро. Плюс к этому «купальщикам» временно запрещено возвращаться к памятнику.

Напомним: согласно местным законам, не разрешается не только освежаться в водах фонтана, но и сидеть на бортике. А домашним животным ни в коем случае нельзя пить из фонтана.

Многие туристы были оштрафованы за подобные нарушения еще до пандемии.

В 2017 году мэр Рима Вирджиния Рагги предупредила туристов, что им грозит штраф в размере 240 евро за то, что они едят или пьют, сидя на краю фонтана.

В 2019 году туристка была оштрафована на 250 евро — она просто загорала, гуляя в бикини во время пребывания в Венеции.

А двое других туристов решили сварить кофе на ступеньках исторического моста в Венеции. Итог — штраф 950 евро.

В прошлом году отдыхающие были оштрафованы на сумму 3 000 евро за то, что забрали с собой на память ракушки и камни с пляжей Сардинии в качестве сувениров.