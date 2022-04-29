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2 часа назад

Россиянка описала Египет фразой «теперь это отдых для богатых»

Lenta.ru

Российская туристка побывала в Египте и рассказала о выросших ценах на путевки из-за западных санкций. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка описала Египет фразой «теперь это отдых для богатых»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, путешественница описала поездку в республику фразой «теперь это отдых для богатых». По словам автора, из-за изменений в курсе валют и сложностей с авиаперевозкой, бюджетно провести отпуск в арабской стране в настоящее время не получится.

«Отдых в Египте сейчас стоит дорого, но, судя по ценам на лето и осень, цены ниже не будут, — пожаловалась читательница портала. — Я, конечно, не эксперт и утверждать, и давать какие-то прогнозы не могу, но как турист, который часто путешествует и отслеживает цены, могу предположить, что дальше будет только дороже».

Автор призналась, что она стремилась минимизировать затраты на поездку, поэтому забронировала для проживания не «пятерку», а четырехзначный отель Labranda Tower Bay. Недельная путевка обошлась девушке в 102 тысячи рублей. Из плюсов она отметила доброжелательное отношение персонала, быстрое обслуживание и хороший шведский стол. Из минусов россиянка выделила только «уставший» старенький номер.

«Отдохнули отлично, почти как раньше, только дороже, ну никак я не могу смириться с этими ценами! Наверное, смирюсь, когда зарплата будет расти в таком же темпе, как и цены», — заключила автор.

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