Россиянка описала Египет фразой «теперь это отдых для богатых»

«Отдых в Египте сейчас стоит дорого, но, судя по ценам на лето и осень, цены ниже не будут, — пожаловалась читательница портала. — Я, конечно, не эксперт и утверждать, и давать какие-то прогнозы не могу, но как турист, который часто путешествует и отслеживает цены, могу предположить, что дальше будет только дороже».