В глобальных международных альянсах не осталось ни одной российской авиакомпании

Вслед за S7, вышедшей из альянса Oneworld неделю назад, «Аэрофлот» — крупнейшая авиакомпания России и флагманский авиаперевозчик страны, прекратил членство в альянсе SkyTeam. Причина — события на Украине.

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«SkyTeam и «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство авиакомпании в альянсе», — говорится в заявлении SkyTeam.

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«Мы работаем над тем, чтобы уменьшить негативные последствия для клиентов с точки зрения объединенных бонусных программ, бронирования билетов в рамках кодшеринга. Мы будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в перечне льгот, преимуществ и услуг участников SkyTeam». В заявлении альянса также отмечается, что приостановка носит временный характер. Правда, не уточняется, насколько «временный», и что может повлиять на возобновление сотрудничества с «Аэрофлотом».

Это событие произошло через неделю после того, как вторая по величине российская авиакомпания S7 была вышла из альянса Oneworld.

Вопрос выхода «Аэрофлота» из SkyTeam длился около двух месяцев. В конце февраля тяжеловесы альянса Delta Air Lines, Air France и KLM самостоятельно прекратили кодовое и другое сотрудничество с российским перевозчиком.

Неучастие «Аэрофлота» в SkyTeam и S7 в Oneworld еще больше отделяет Россию от мирового авиационного рынка. Большая часть воздушного пространства мира в настоящее время закрыта для российских игроков, а «Аэробусы» и «Боинги», застрявшие в России, являются очень спорным моментом с точки зрения иностранных лизингодателей.

Как и другие российские авиакомпании, «Аэрофлот» сегодня в значительной степени — отечественный перевозчик, работающий на местных линиях, из-за закрытия воздушного пространства и проблем с лизингом. Тем не менее, он выполняет некоторое количество международных рейсов в страны, которые не закрывали свое небо для России.

«Аэрофлот» присоединился к альянсу в середине 2000-х годов. Авиационный рынок страны в то время быстро рос, и авиакомпания модернизировала свой парк самолетами западного производства.