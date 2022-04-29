Карибские острова отменяют тесты, формы и страховки для туристов

По данным Совета по туризму Теркс и Кайкос, с 1 мая путешественникам будет разрешено посещать «райские острова» без сдачи ПЦР-теста, без необходимости получения страховки, покрывающей расходы на лечение от коронавируса, и даже без заполнения формы на портале TCI Assured. Всем иностранным туристам в возрасте 18 лет и старше необходимо лишь предъявить на границе документ, подтверждающий вакцинацию.

Ранее туристы, прибывающие на Теркс и Кайкос в возрасте 16 лет и старше должны были иметь сертификат о вакцинации, а дети старше двух лет — отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение последних трех дней. Медицинская страховка с защитой от рисков, связанных с коронавирусом, была обязательной, как и заполненная «Форма разрешения на поездку».

На Теркс и Кайкос находится один из лучших пляжей в мире Грейс-Бей-Бич, здесь круглый год прекрасная погода, а местные курорты идеально подходят для по-настоящему спокойного отдыха.