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45 минут назад

Карибские острова Теркс и Кайкос отменяют тесты, формы и страховки для туристов

TURIZM.RU

По данным Совета по туризму Теркс и Кайкос, с 1 мая путешественникам будет разрешено посещать «райские острова» без сдачи ПЦР-теста, без необходимости получения страховки, покрывающей расходы на лечение от коронавируса, и даже без заполнения формы на портале TCI Assured. Всем иностранным туристам в возрасте 18 лет и старше необходимо лишь предъявить на границе документ, подтверждающий вакцинацию.

Карибские острова отменяют тесты, формы и страховки для туристов
Фото: https://www.turizm.ru/https://www.turizm.ru/

Ранее туристы, прибывающие на Теркс и Кайкос в возрасте 16 лет и старше должны были иметь сертификат о вакцинации, а дети старше двух лет — отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение последних трех дней. Медицинская страховка с защитой от рисков, связанных с коронавирусом, была обязательной, как и заполненная «Форма разрешения на поездку».

На Теркс и Кайкос находится один из лучших пляжей в мире Грейс-Бей-Бич, здесь круглый год прекрасная погода, а местные курорты идеально подходят для по-настоящему спокойного отдыха.

Напомним, что ранее еще несколько карибских направлений упростили правила въезда для туристов. Так, Сент-Люсия отменила все предварительные проверки для привитых путешественников, а Аруба и Гренада сняли абсолютно все ограничения на въезд, связанные с COVID-19. TURIZM.RU

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