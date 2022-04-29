Почти треть россиян решила отказаться от отпуска в этом году

Почти треть (30%) жителей России решила отказаться от отпуска в 2022 году, а еще 28% решили провести его на даче. Об этом свидетельствуют данные kp.ru.

Фото: Павел Львов/РИА «Новости» Павел Львов/РИА «Новости»

«30% респондентов заявили, что 2022 год складывается для них не лучшим образом, поэтому они намерены отказаться от отпуска и продолжить работать все лето», — сообщает издание.

Согласно данным опроса, 21% респондентов собираются отдыхать на российских курортах, еще 10% планируют поехать к родным, а 8% хотят отправится в Турцию или Египет.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Ростуризм зарезервировал средства для продления программы туристического кешбэка за отдых по России на осень. По его словам, в 2022 году программой туристического кешбэка воспользовались более 2,5 млн россиян. Всего было возвращено 8,5 млрд рублей. Туристических услуг было продано на 44 млрд рублей.