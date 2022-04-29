Почти треть россиян решила отказаться от отпуска в этом году

Почти треть (30%) жителей России решила отказаться от отпуска в 2022 году, а еще 28% решили провести его на даче. Об этом свидетельствуют данные kp.ru.
«30% респондентов заявили, что 2022 год складывается для них не лучшим образом, поэтому они намерены отказаться от отпуска и продолжить работать все лето», — сообщает издание.
Согласно данным опроса, 21% респондентов собираются отдыхать на российских курортах, еще 10% планируют поехать к родным, а 8% хотят отправится в Турцию или Египет.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Ростуризм зарезервировал средства для продления программы туристического кешбэка за отдых по России на осень. По его словам, в 2022 году программой туристического кешбэка воспользовались более 2,5 млн россиян. Всего было возвращено 8,5 млрд рублей. Туристических услуг было продано на 44 млрд рублей.
Он добавил, что благодаря программе кешбэка правительство смогло обеспечить нагрузкой туристическую инфраструктуру, создав новые рабочие места и удовлетворив растущий спрос граждан на туризм по России. Кроме того, по сравнению с показателями 2021 года, спрос на внутренний туризм вырос в пять раз, что говорит о востребованности программы.