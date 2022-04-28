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33 минуты назад

Россияне раскрыли планируемые траты на путешествия на майские праздники

Авторадио

Около половины россиян готовы выделить на путешествия в период майских праздников не более пяти тысяч рублей на одного члена семьи, включая средства на поездку, аренду жилья, еду и прочее.

Россияне раскрыли планируемые траты на путешествия на майские
Фото: PXherePXhere

Об этом стало известно из результатов исследования платежной системы «Мир», пишет РИА Новости. Каждый пятый респондент ответил, что согласен расстаться с суммой около 10 тысяч рублей, уложиться в 20 тысяч рублей планирует только каждый десятый. Выделить на отдых в мае больше 50 тысяч рублей готовы лишь четыре процента россиян.

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