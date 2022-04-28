Стюардессы унизили пассажирку из-за надписи на штанах и заставили раздеться

Пассажирка авиакомпании American Airlines рассказала, что стюардессы унизили ее и заставили раздеться посреди аэропорта из-за нецензурных надписей на штанах. На ее пост в в Twitter обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: Фото: @dj_soda_ Фото: @dj_soda_

36-летняя кореянка Хван Со Хи (Hwang So-Hee) рассказала, что инцидент произошел на борту самолета, который следовал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Когда девушка заняла место в салоне, к ней подошла стюардесса и попросила немедленно покинуть самолет из-за неуместного внешнего вида. Оказалось, что член экипажа сочла недопустимыми надписи fuck you («иди к черту») на штанах Со Хи.

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По словам девушки, когда она вернулась в терминал, сотрудники американской авиакомпании заставили ее переодеться на глазах у других пассажиров и персонала аэропорта. При этом героиня материала заявила, что хотела воспользоваться туалетной комнатой, чтобы сменить одежду, но получила отказ. Вместо этого девушке пришлось стоять полуголой у выхода на посадку, а представители American Airlines продолжали делать замечания в ее адрес и насмехаться над ней.

В итоге кореянка надела брюки наизнанку и ее пустили обратно на борт. Как уточняет издание, согласно правилам авиакомпании American Airlines, пассажиры должны одеваться «соответствующим образом», однако в протоколах не дается разъяснения о том, какая именно одежда считается «соответствующей».

Пост девушки вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры обвинили путешественницу в вульгарности и намеренном несоблюдении правил. «Они имеют полное право защищать ценности своих клиентов, поэтому извините, но к вам никакого сочувствия», «Авиакомпании Delta, United и Southwest тоже запрещают носить подобную одежду у себя на борту», «Надеюсь, вы извлекли из этой ситуации урок», «Получила по заслугам», «Полностью согласен с действиями стюардесс», — писали они в комментариях.

Однако многие пользователи поддержали пассажирку и осудили сотрудников авиакомпании.

«То, как они решили эту проблему, было крайне оскорбительным», «Я видел людей в самолетах с более провокационными надписями на одежде», «Они могли бы просто вежливо предоставить одеяло, чтобы прикрыть ее штаны», «Ужасная ситуация, сочувствую», «Думаю, многие даже не понимают, в чем дело, ведь проблема в том, что ей пришлось раздеться перед всеми этими людьми», — отмечали они.