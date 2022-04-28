Отельеры Крыма и Анапы сообщают, что туристы аннулируют номера на майские праздники

Туроператоры и отельеры говорят о значительном падении продаж и аннуляциях бронирований в гостиницах курортов с закрытыми аэропортами.

Основная причина – отсутствие рейсов. «У нас фактически сорваны майские праздники, такая же перспектива светит и на лето», – говорит соучредитель группы компаний «Кандагар» (Крым) Борис Зелинский. По его оценке, количество заявок сейчас сократилось в 10 раз по сравнению с 2021 годом, а загрузка отелей в Крыму на майские праздники упала в 2–5 раз. Многие туристы аннулируют свои заявки, сделанные в надежде, что авиасообщение в скором времени восстановится.

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О сокращении продаж говорят и представители анапских отелей. «Спрос снизился. Добираться в Анапу из других аэропортов – Сочи и Минеральных Вод – очень сложно, – отмечает руководитель отдела продаж курорта Miracleon Анастасия Глебова. – Большинство наших гостей бронируют номера с оговоркой, что если к дате их заезда ситуация с перелетами не изменится, они будут отменять бронирование».

«Гости, которые предпочитают путешествовать на автомобиле, уже определились с отдыхом, а туристы, летающие самолетом, переориентировались на другие направления», – отмечает гендиректор УК «Визант Груп» Нелли Шатова.

Ситуацию усугубляет дефицит билетов на поезда. Особенно не хватает мест в купе. «Часть клиентов готовы приехать в Крым на поезде, но нет возможности купить билеты, – утверждает представитель одного из отелей. – Две недели назад туристы не смогли найти купейные места на период с 25 апреля по 5 мая. Начали смотреть за месяц до поездки».

Учитывая низкий спрос и аннуляции, многие отели перенесли открытие на месяц – с конца апреля на начало июня. Те гостиницы, которые работают, загружаются за счет местных клиентов и жителей соседних регионов. Пытаясь привлечь туристов, проводят специальные акции. «На проживание в мае мы предлагаем существенную скидку на ряд категорий номеров», – говорит Анастасия Глебова. Однако в этом случае отели все равно не добирают по выручке, отмечают эксперты.

Какие меры могут повысить интерес туристов к отдыху в Крыму? По мнению специалистов, необходимо увеличить количество подвижного состава в поездах, которые ходят на курорт. «Сейчас в Крым ездят только "Гранд экспрессы". Никак не подключается РЖД. Почему бы не сделать в поезде 20 вагонов вместо 10?» – спрашивает Борис Зелинский.