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2 часа назад

Летевшие в Сочи самолеты начали приземляться в другом городе из-за непогоды

Lenta.ruиещё 2

Из-за сильного тумана, который продолжается вторые сутки в Сочи, самолеты начали уходить на запасной аэродром в Минеральных Водах. Об этом пишет «Интерфакс».

Летевшие в Сочи самолеты отправили в другой город
Фото:  Philip Fredholm / Unsplash Philip Fredholm / Unsplash

В пресс-службе сочинской авиагавани отметили, что аэропорт работает по фактической погоде, так как прогнозы по улучшению метеоусловий постоянно меняются — решение о приземлении самолета или его направлении на запасной аэродром принимаются исключительно командирами воздушных судов.

«В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных Водах находится десять самолетов», — уточнялось в сообщении.

На запасной аэродром другого города улетели два борта Nordwind, три борта «России» и по одному борту авиакомпаний S7, «Аэрофлот», «Белавиа», «Уральские авиалинии» и «Азимут».

Ранее в апреле Росавиация продлила до 7 мая временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России. Ограничения сохраняются для ряда воздушных гаваней Юга и Центра России, среди которых — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,АК S7,Аэрофлот,Росавиация,
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