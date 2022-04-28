Туроператоры ожидают упрощения процедуры контроля в аэропортах Египта

Россияне сообщают о заметном упрощении процедуры контроля на прилете в египетские аэропорты. Как выяснил TourDom.ru, официальных изменений в правилах въезда в Египет пока нет, но некоторые послабления для туристов действительно ожидаются, а на вылете – уже подтверждены.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«По прилете нет проверки. Никто не смотрел ни “Спутники”, ни QR-коды», – так описал процедуру контроля в аэропорту Хургады один из пассажиров.

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Похожими наблюдениями с редакцией поделился и источник в самом Египте:

«Мы летали уже 2 раза, контроля нет, визу в паспорт поставили, прошли и до свидания!».

Однако вывод о том, что правила въезда в Египет упростили, преждевременны. Как сообщили TourDom.ru в «Интуристе», официально ничего не изменилось, для въезда по-прежнему нужен либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит. – Ред.).

В информационной базе Международной ассоциации авиаперевозчиков (IATA) Timatic тоже указано, что правила не изменились.

Поэтому при подготовке к поездке туристам нужно руководствоваться официальными данными и информацией от туроператоров.

Тем не менее египетские источники допускают, что правила въезда в ближайшее время могут быть упрощены. Это связано с положительной динамикой по коронавирусу. Если 11 марта зафиксировано 864 новых случаев заболевания, то спустя месяц – всего 124. Руководитель компании «И-Линь туризм» Константин Громов со ссылкой на египетских партнеров сообщил TourDom.ru, что контроль на прилете сейчас действительно символический, «на днях ждут послаблений официально».

А вот на вылете для пассажиров процедура уже упрощена, правда, касается это только аэропорта Хургады. «Недавно отменили третий досмотр перед посадкой на самолет. Таким образом, осталось только два предполетных скрининга – до и после регистрации на рейс», – рассказала представитель принимающей компании туроператора Библио-Глобус Алена Козырева.

В Шарм-эль-Шейхе туристам на пути в самолет по-прежнему предстоит пройти три досмотра.