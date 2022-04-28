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2 часа назад

Туристу запретили въезд на Бали из-за танца голышом на священной горе

Lenta.ru

Канадского туриста задержали за осквернение священной горы Батур на острове Бали — в настоящий момент путешественник ждет депортации домой. Об этом пишет The Phnom Penh Post.

Туриста депортируют с Бали из-за танца голышом на священной горе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Турист из Канады Джеффри Крейген (Jeffrey Craigen) поделился в своих соцсетях роликом, где он исполняет ритуальный танец новозеландских маори Хака в обнаженном виде на вершине вулкана Батур, которая является священной горой на Бали. Видео быстро стало вирусным и вызвало общественный резонанс — балийцы обвинили канадца в неуважении к религиозным ценностям.

В понедельник, 25 апреля, Крейген был задержан и допрошен полицией. Власти решили депортировать канадца, а также внести его в черный список — ему будет запрещен въезд на остров «в обозримом будущем». Сам путешественник, который находится на Бали с 2019 года, заявил, что не знал о сакральности места.

Ранее в апреле 2021 года россиянка снялась в видео порнографического характера на вершине вулкана Батур на Бали и попала в розыск. Из-за ролика с ее участием, который набрал 1,2 миллиона просмотров на портале PornHub, на туристку завели уголовное дело.

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