Туриста депортируют с Бали из-за танца голышом на священной горе

Канадского туриста задержали за осквернение священной горы Батур на острове Бали — в настоящий момент путешественник ждет депортации домой. Об этом пишет The Phnom Penh Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Турист из Канады Джеффри Крейген (Jeffrey Craigen) поделился в своих соцсетях роликом, где он исполняет ритуальный танец новозеландских маори Хака в обнаженном виде на вершине вулкана Батур, которая является священной горой на Бали. Видео быстро стало вирусным и вызвало общественный резонанс — балийцы обвинили канадца в неуважении к религиозным ценностям.

В понедельник, 25 апреля, Крейген был задержан и допрошен полицией. Власти решили депортировать канадца, а также внести его в черный список — ему будет запрещен въезд на остров «в обозримом будущем». Сам путешественник, который находится на Бали с 2019 года, заявил, что не знал о сакральности места.