Названы самые популярные направления для отдыха вдвоем в мае

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, что самым романтичными направлением, куда можно поехать вдвоём в мае, стали: Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал и Москва в России, а также Гагра в Абхазии.

По статистике, пары бронируют жильё для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Сочи, дороже – в Чемале. Пары чаще всего бронируют номера в отеля – 75% и квартиры – 21%. В среднем, отдых в мае вдвоём обойдётся в чуть более 12,5 тысячи рублей.