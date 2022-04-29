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1 час назад

Севастополь – в десятке популярных направления для отдыха вдвоём в мае

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, что самым романтичными направлением, куда можно поехать вдвоём в мае, стали: Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал и Москва в России, а также Гагра в Абхазии.

Названы самые популярные направления для отдыха вдвоем в мае
Фото: источник: Tvil.ruисточник: Tvil.ru

По статистике, пары бронируют жильё для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Сочи, дороже – в Чемале. Пары чаще всего бронируют номера в отеля – 75% и квартиры – 21%. В среднем, отдых в мае вдвоём обойдётся в чуть более 12,5 тысячи рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими парами, в мае 2022 года.

Десять популярных направления для отдыха вдвоём в мае:

Севастополь – 2972 ₽ / 4 ночи *

Сочи – 1605 ₽ / 9 ночей

Санкт-Петербург – 2685 ₽ / 4 ночи

Кисловодск – 1611 ₽ / 6 ночей

Казань – 2444 ₽ / 3 ночи

Тула – 2178 ₽ / 1 ночь

Нижний Новгород – 2177 ₽ / 3 ночи

Гагра – 2312 ₽ / 6 ночей

Чемал – 4667 ₽ / 3 ночи

Москва – 2330 ₽ / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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