Названы самые популярные направления для отдыха вдвоем в мае

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, что самым романтичными направлением, куда можно поехать вдвоём в мае, стали: Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал и Москва в России, а также Гагра в Абхазии.
По статистике, пары бронируют жильё для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Сочи, дороже – в Чемале. Пары чаще всего бронируют номера в отеля – 75% и квартиры – 21%. В среднем, отдых в мае вдвоём обойдётся в чуть более 12,5 тысячи рублей.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими парами, в мае 2022 года.
Десять популярных направления для отдыха вдвоём в мае:
Севастополь – 2972 ₽ / 4 ночи *
Сочи – 1605 ₽ / 9 ночей
Санкт-Петербург – 2685 ₽ / 4 ночи
Кисловодск – 1611 ₽ / 6 ночей
Казань – 2444 ₽ / 3 ночи
Тула – 2178 ₽ / 1 ночь
Нижний Новгород – 2177 ₽ / 3 ночи
Гагра – 2312 ₽ / 6 ночей
Чемал – 4667 ₽ / 3 ночи
Москва – 2330 ₽ / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки