Армения отменила все ограничения на въезд

Власти Армении отменили все коронавирусные ограничения для российских туристов с 1 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Въезжающие в дружественную страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Кроме того, с 3 мая в республике отменяется масочный режим в закрытых помещениях.

Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране значительно улучшилась — в течение последних 14 дней было зафиксировано всего 144 случая заражения, что по сравнению с предыдущими 14 днями меньше на 32 процента.