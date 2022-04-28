Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
1 час назад

Армения отменила все ограничения на въезд

Lenta.ru

Власти Армении отменили все коронавирусные ограничения для российских туристов с 1 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Армения отменила все ограничения на въезд
Фото: UnsplashUnsplash

Въезжающие в дружественную страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Кроме того, с 3 мая в республике отменяется масочный режим в закрытых помещениях.

Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране значительно улучшилась — в течение последних 14 дней было зафиксировано всего 144 случая заражения, что по сравнению с предыдущими 14 днями меньше на 32 процента.

Ранее сообщалось, что оптимальная стоимость пакетного пятидневного тура в Ереван с размещением в трехзвездочном отеле на базе прямой перевозки начинается от 50 тысяч рублей. Аналогичная путевка в Цахкадзор обойдется чуть дешевле — от 49 тысяч рублей, поездка в Джермук — от 60 тысяч рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители