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1 час назад

Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян

Lenta.ruиещё 1

Власти Малайзии смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Хайри Джамалуддина.

Малайзия смягчила правила въезда для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно новому протоколу, полностью привитые путешественники смогут въезжать в популярную азиатскую страну без предъявления ПЦР-тестов. Также они освобождаются от сдачи антиген-тестов по прибытии. Теперь соотечественникам, планирующим поездку в Малайзию, достаточно заранее пройти регистрацию в приложении MySejahtera и загрузить сертификат о вакцинации «Спутником V».

Непривитые или не полностью вакцинированные туристы по-прежнему должны сдать ПЦР-тест за два дня до вылета, экспресс-исследование на антигены в течение 24 часов после прибытия, а также пройти пятидневный карантин.

Кроме того, с 1 мая в стране отменяется масочный режим на открытом воздухе, а также обязательное социальное дистанцирование. Также отдыхающим больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации при входе в магазины и заведения общественного питания.

«Тем не менее лицам, находящимся на карантине по COVID-19, и не полностью вакцинированным международным путешественникам вход по-прежнему будет закрыт»,

— добавил Джамалуддин.

Ранее в апреле сообщалось, что Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила авиасообщение более чем с 50 дружественными странами. В список попали Алжир, Аргентина, Вьетнам, Гонконг, Египет, Малайзия и другие.

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