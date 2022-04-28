Малайзия смягчила правила въезда для россиян

Власти Малайзии смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Хайри Джамалуддина.

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Согласно новому протоколу, полностью привитые путешественники смогут въезжать в популярную азиатскую страну без предъявления ПЦР-тестов. Также они освобождаются от сдачи антиген-тестов по прибытии. Теперь соотечественникам, планирующим поездку в Малайзию, достаточно заранее пройти регистрацию в приложении MySejahtera и загрузить сертификат о вакцинации «Спутником V».

Непривитые или не полностью вакцинированные туристы по-прежнему должны сдать ПЦР-тест за два дня до вылета, экспресс-исследование на антигены в течение 24 часов после прибытия, а также пройти пятидневный карантин.

Кроме того, с 1 мая в стране отменяется масочный режим на открытом воздухе, а также обязательное социальное дистанцирование. Также отдыхающим больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации при входе в магазины и заведения общественного питания.

«Тем не менее лицам, находящимся на карантине по COVID-19, и не полностью вакцинированным международным путешественникам вход по-прежнему будет закрыт»,

— добавил Джамалуддин.