Россиянам раскрыли изменения в оформлении шенгенских виз

Российским туристам объяснили, что для них изменится после цифровизации визовых процедур получения шенгенской визы к 2025 году. Детали раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Еврокомиссия предложила оцифровать процесс получения шенгенской визы — по мнению властей, это позволит упростить подачу заявлений, снизит расходы заявителей и нагрузку на консульства стран, занимающихся оформлением виз. Кроме того, диджитализация снизит риски фальсификации и изнашивания бумажных визовых наклеек.

Подать заявление на визу можно будет онлайн — личное присутствие в консульстве потребуется только тем, кому необходимо сдать биометрию, или заявителям с новым паспортом. В АТОР считают, что введение электронных виз может создать некоторые трудности для российских туристов. Например, оплата визового сбора в условиях санкции против российских банков — в настоящее время за него можно рассчитаться наличными в рублях в визовом центре или консульстве.

«В текущих материалах ЕК нет разъяснений, что придет на смену текущей визовой наклейке — обновленная бумажная виза, визовое мобильное приложение, QR-код или другой цифровой документ, который должен будет предъявлять путешественник при въезде в страны ЕС», — обеспокоились вопросом хранения цифрового документа специалисты.