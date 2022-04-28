Туроператоры предлагают съездить в тундру за 120 тысяч

Гостям Ямала предлагают посетить стойбище кочевников у склонов Полярного Урала. Предложение местных туроператоров представлено на портале Визитямал.рф.
«Стоимость восьмидневного тура «Земля кочевников» на одного человека составит 120 тысяч рублей», – сообщается на портале.
Гостей встретят в аэропорту окружной столицы и доставят в ненецкое стойбище на берегу озера Хадатаёганлор на квадрациклах-вездеходах. Во время обеда в чуме оленеводы расскажут вам, как обустраивается лагерь и ставится чум, поведают о том, как изготавливают сани-нарты и упряжь из сыромятной кожи. Восьмидневный тур к кочевникам обойдется туристам в «копеечку», за поездку в стойбище придется выложить 120 тысяч рублей без учета перелета до Салехарда.
«ФедералПресс» сообщал ранее о том, что оленина, заготовленная на Ямале, признана самой полезной. Специалисты пришли к такому выводу, изучив минеральный состав мяса северного оленя из разных регионов Арктики.