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1 час назад

Туроператоры предлагают съездить в тундру за 120 тысяч

РИА "ФедералПресс"

Гостям Ямала предлагают посетить стойбище кочевников у склонов Полярного Урала. Предложение местных туроператоров представлено на портале Визитямал.рф.

Туроператоры предлагают съездить в тундру за 120 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Стоимость восьмидневного тура «Земля кочевников» на одного человека составит 120 тысяч рублей», – сообщается на портале.

Гостей встретят в аэропорту окружной столицы и доставят в ненецкое стойбище на берегу озера Хадатаёганлор на квадрациклах-вездеходах. Во время обеда в чуме оленеводы расскажут вам, как обустраивается лагерь и ставится чум, поведают о том, как изготавливают сани-нарты и упряжь из сыромятной кожи. Восьмидневный тур к кочевникам обойдется туристам в «копеечку», за поездку в стойбище придется выложить 120 тысяч рублей без учета перелета до Салехарда.

«ФедералПресс» сообщал ранее о том, что оленина, заготовленная на Ямале, признана самой полезной. Специалисты пришли к такому выводу, изучив минеральный состав мяса северного оленя из разных регионов Арктики.

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