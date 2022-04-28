Туроператоры предлагают съездить в тундру за 120 тысяч

Гостей встретят в аэропорту окружной столицы и доставят в ненецкое стойбище на берегу озера Хадатаёганлор на квадрациклах-вездеходах. Во время обеда в чуме оленеводы расскажут вам, как обустраивается лагерь и ставится чум, поведают о том, как изготавливают сани-нарты и упряжь из сыромятной кожи. Восьмидневный тур к кочевникам обойдется туристам в «копеечку», за поездку в стойбище придется выложить 120 тысяч рублей без учета перелета до Салехарда.