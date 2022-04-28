На Алтае резко вырос спрос на туруслуги

Традицию открывать турсезон праздником, посвященным цветению самого раннего местного эндемика — маральника (в народе его называют "алтайской сакурой"), ввели восемь лет назад. С тех пор каждый год, за исключением ковидного 2020-го, на "Бирюзовой Катуни" устраивают масштабные гулянья, чтобы привлечь туристов в живописные предгорья Алтая. Рекорд посещаемости был установлен в 2018-м, когда на празднике побывали 30 тысяч человек за один день. В этом году здесь ждут не меньше гостей, учитывая наплыв отдыхающих в регион.

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Так, в городе-курорте Белокурихе, расположенном недалеко от туристической ОЭЗ, почти все путевки в санатории на май распроданы. Объем бронирования превышает 90 процентов, что на 12 процентов больше, чем было в прошлом году. Активно идет предварительное бронирование в Белокурихе и на летние месяцы, глубина продаж достигает пяти месяцев. Туристы, а это в основном жители соседних регионов Сибири, уже покупают путевки на август и сентябрь.

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"Бронь на июнь приближается к 90 процентам, в некоторых санаториях доходит и до ста процентов, — сообщил корреспонденту "РГ" руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко. — По некоторым позициям рост предварительных продаж достигает 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Места на июль забронированы на 71-78 процентов. Но если такие темпы бронирования, как сейчас, сохранятся, то и в летние месяцы можно прогнозировать стопроцентную загрузку".

В Белокурихе проживание в гостевом доме обойдется от тысячи рублей за номер в сутки. Размещение в санаториях (без учета лечения и питания) и трехзвездочных отелях варьируется от двух до семи тысяч рублей в сутки, а с лечением и трехразовым питанием — от шести до девяти тысяч рублей на человека. Цены на апартаменты класса люкс в четырехзвездочных отелях начинаются от десяти тысяч рублей в сутки. По оценке независимого эксперта в сфере туризма и гостеприимства Алтайского края Татьяны Сажаевой, в целом средняя стоимость размещения в регионе выросла на десять процентов по сравнению с прошлогодними прайсами.

В этом сезоне в Алтайском крае ждут больше туристов, чем в 2021-м, когда здесь отдохнули 1,8 миллиона человек. Турбизнес надеется, что удастся восстановить доковидные показатели в 2,2 миллиона человек. Но точно прогнозировать ситуацию участники рынка не берутся, ведь спрос на отдых зависит от очень многих факторов, в том числе от геополитической ситуации и погоды.

В прошлом году, по данным регионального управления по развитию туризма и курортного деятельности, Алтайскому краю не удалось восстановить в полном объеме турпоток из-за сохранявшихся ковидных ограничений. Многие массовые мероприятия, в том числе и праздник "Цветения маральника", в регионе проходили частично в онлайн-формате. В результате край не досчитался экскурсантов.

"Событийные мероприятия — хороший инструмент для привлечения туристов. В этом году в туристический календарь Алтайского края вошло 44 события — это популярные праздники, спортивные соревнования, народные гулянья. Надеемся, что с учетом снятия ограничений на массовые мероприятия, все они пройдут с аншлагом",

— отметили в ведомстве.

Прямая речь

Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности: