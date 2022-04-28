Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
22 минуты назад

В России приступили к запуску перевозок в Египет и Турцию

Lenta.ruиещё 6

Ростуризм начал работу над запуском в мае перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию. О соответствующих планах сообщила глава ведомства Зарина Догузова, ее слова передает ТАСС.

В России приступили к запуску перевозок в Египет и Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Догузовой, прямого сообщения со Стамбулом и курортами Египта недостаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян — ведомство совместно с Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами уже приступило к разработке новых туристических перевозок по зарубежным направлениям.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, и туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили», — рассказала руководитель Ростуризма.

Отмечалось, что Ростуризм ведет работу по расширению доступности новых направлений для российских туристов. Так, для путешественников открыты ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн и Сейшелы. Со второй половины мая планируется запустить прямое авиасообщение с Мальдивами. Кроме того, можно будет отправиться в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию.

Ранее в апреле специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у соотечественников зарубежные направления для отдыха на майские праздники. Так, наиболее востребованными для путешествий странами стали Турция, ОАЭ и Мальдивы.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Минтранс РФ,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,Росавиация,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители