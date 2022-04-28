Эксперты рассказали, где можно отдохнуть летом в России

Многие россияне планируют провести летний отдых в этом году на территории России. В качестве альтернативы привычному Черному морю с его многолюдными курортами можно рассмотреть Каспийское море, а также озеро Байкал и берега Волги. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Последние годы и на Байкале, и в Красноярском крае, и на Енисее тепло летом. Также на Урале и на Волге хорошие летние дни. В июле и первой половине августа хорошая погода в Калининградской области и Петербурге",

— отметил он в комментарии НСН.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов добавил, что на Каспийское море стоит ездить только в самом начале лета, так как затем наступает слишком жаркая погода. Что касается Калининграда, то оптимальна вторая половина июля и первая половина августа. При этом, он отметил, что балтийская погода является крайне непредсказуемой и меняется год от года.