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1 час назад

Эксперты рассказали, где можно отдохнуть летом на территории России

Вечерняя Москва

Многие россияне планируют провести летний отдых в этом году на территории России. В качестве альтернативы привычному Черному морю с его многолюдными курортами можно рассмотреть Каспийское море, а также озеро Байкал и берега Волги. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Эксперты рассказали, где можно отдохнуть летом в России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Последние годы и на Байкале, и в Красноярском крае, и на Енисее тепло летом. Также на Урале и на Волге хорошие летние дни. В июле и первой половине августа хорошая погода в Калининградской области и Петербурге",

— отметил он в комментарии НСН.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов добавил, что на Каспийское море стоит ездить только в самом начале лета, так как затем наступает слишком жаркая погода. Что касается Калининграда, то оптимальна вторая половина июля и первая половина августа. При этом, он отметил, что балтийская погода является крайне непредсказуемой и меняется год от года.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в пятерку лидеров среди наиболее востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала года.

Новости путешествий,Анатолий Цыганков,Александр Шувалов,Росгидромет,
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