Росавиация выдала авиакомпаниям пакет допусков на рейсы в Турцию

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало новые допуски авиакомпаниям на зарубежные рейсы. Значительная часть из них приходится на турецкое направление. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

При этом новые допуски - это не дополнительные квоты на полеты в Турцию, а распределение имеющихся среди российских перевозчиков. Например, планировать рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью вместо «Аэрофлота» теперь имеют право Utair и Nordwind, соответственно.

Также на анталийское побережье заявить программы могут «Россия», Red Wings, «Азимут», Pegas Fly из аэропортов Сочи, МинВод, Челябинска и Грозного. Кроме того, Nordwind достались допуски из Москвы в Измир, Даламан и Бодрум.

В перечне также есть десяток маршрутов из регионов РФ в Стамбул.

Отметим, что в особом порядке в документе выделены, так называемые, временные допуски. О необходимости их введения еще в начале апреля говорил Минтранс. По мнению представителей ведомства, приоритет на рейсы в республику необходимо отдавать тем перевозчикам, у которых в парке есть SSJ 100 или находящиеся в собственности иностранные борта. В итоге, масштабного перераспределения не получилось.