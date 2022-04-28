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1 час назад

Росавиация выдала авиакомпаниям пакет допусков на рейсы в Турцию

TourDom

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало новые допуски авиакомпаниям на зарубежные рейсы. Значительная часть из них приходится на турецкое направление. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Росавиация выдала авиакомпаниям пакет допусков на рейсы в Турцию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

При этом новые допуски - это не дополнительные квоты на полеты в Турцию, а распределение имеющихся среди российских перевозчиков. Например, планировать рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью вместо «Аэрофлота» теперь имеют право Utair и Nordwind, соответственно.

Также на анталийское побережье заявить программы могут «Россия», Red Wings, «Азимут», Pegas Fly из аэропортов Сочи, МинВод, Челябинска и Грозного. Кроме того, Nordwind достались допуски из Москвы в Измир, Даламан и Бодрум.

В перечне также есть десяток маршрутов из регионов РФ в Стамбул.

Отметим, что в особом порядке в документе выделены, так называемые, временные допуски. О необходимости их введения еще в начале апреля говорил Минтранс. По мнению представителей ведомства, приоритет на рейсы в республику необходимо отдавать тем перевозчикам, у которых в парке есть SSJ 100 или находящиеся в собственности иностранные борта. В итоге, масштабного перераспределения не получилось.

Тем не менее, «Азимут», эксплуатирующий российские самолеты, фактически отобрал часть разрешений у своих коллег по рынку на полеты из пока закрытых аэропортов Краснодара и Ростова-на-Дону в Анталью и Стамбул.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Ютэйр,Red Wings,Аэрофлот,Росавиация,
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