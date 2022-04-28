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2 часа назад

Названа оптимальная стоимость туров в санатории Кавминвод в летнем сезоне

Lenta.ru

Оптимальная стоимость проживания в санаториях курортов Кавказских Минеральных Вод с лечением начинается от трех тысяч рублей с человека за день. Актуальные цены назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Названа стоимость туров в санатории Кавминвод летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самым популярным городом среди туристов стал Кисловодск — здесь находится самое большое количество санаториев и гостиниц. Эксперты отметили, что стоимость размещения в предстоящем летнем сезоне вырастет в среднем на 8-10 процентов. Так, минимальная цена суток оздоровительного тура с проживанием, питанием и санаторно-курортным лечением начинается от трех тысяч рублей с человека — в зависимости от уровня здравницы и категории номера, стоимость может доходить до 10-12 тысяч рублей.

Семидневное лечение в санатории Пятигорска обойдется от 28,9 тысячи рублей на двоих, в Кисловодске — от 37,4 тысячи рублей, в Железноводске — от 67,5 тысячи рублей.

Отмечается, что спрос на отдых и оздоровление в курортных городах Кавминвод вырос по сравнению с 2021 годом на 15-30 процентов. Специалисты предупредили, что некоторые туроператоры уже фиксируют высокую заполняемость санаториев, поэтому рекомендуют бронировать отдых заблаговременно, за 2-3 месяца.

Ранее в апреле сообщалось, что лидером по доступности отдыха на майские праздники стали туры по России. Так, средняя стоимость путевок на российские курорты с заездами в период майских праздников составила 53 тысячи рублей на двоих туристов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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