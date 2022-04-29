Эксперты дали рекомендации для выезжающих в туристические поездки

В ходе отдыха необходимо соблюдать меры предосторожности.

Инфекционные и паразитарные заболевания широко распространены в странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом.

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Как сообщает Роспотребнадзор, влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.

Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, продукты питания, кровососущих насекомых, при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды.

Тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишечника, кожи, глаз, трудно поддаются лечению.

Также в странах с жарким климатом имеется множество ядовитых растений и животных.

Поэтому перед выездом важно проверить наличие медицинской страховки, а на отдыхе соблюдать меры предосторожности.

Употреблять можно только ту еду, в качестве которой вы уверены.

Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды.

Мясо и морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке.

Желательно не пробовать незнакомые продукты.

Овощи и фрукты обязательно нужно мыть и обдавать кипятком.

При купании в водоемах и бассейнах нельзя допускать попадания воды в полость рта.

Не следует контактировать с животными, особенно дикими

Нельзя брать и надевать чужую одежду, расчески, обувь.

Вечером и ночью, а также при нахождении в лесу и местности с высокой растительностью желательно носить длинные брюки и высокие носки, одежду с длинными рукавами.

В помещениях обязательно нужно засетчивать окна и двери. При обнаружении в помещении насекомых следует обработать стены и потолок инсектицидным аэрозолем или применить электрический фумигатор.

При выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, необходимо пройти вакцинацию против этой инфекции и получить международное свидетельство о вакцинации.

Выезжая в страны, неблагополучные по малярии, менингококковой инфекции, столбняку, необходимо получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения.