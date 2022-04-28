Российские мужчины предпочитают отдых на даче чаще женщин

Дачный отдых на майских праздниках в РФ чаще предпочитают мужчины чем женщины - 39% против 30% соответственно, говорится в исследовании банка «Хоум кредит», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Мужчины также чаще хотят поехать за границу - такой ответ дали 3% респондентов-мужчин, против 1% женщин. Они, в свою очередь, больше заинтересованы провести майские выходные в гостях у родственников и друзей, чем мужчины. В остальных случаях существенной разницы между предпочтениями поло не выявлено.