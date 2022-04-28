Россиянка удивилась схожести привычек русских и итальянцев

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Милане, выяснила у местных жителей, в чем русские похожи на них. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь знакомые путешественницы удивились сильной семейности русских. Как объяснили итальянцы, у них тоже принято собираться семьями на все праздники и за круглым столом обсуждать последние события. Кроме того, общей чертой они назвали гостеприимство и приветливость — и в России, и в Италии незнакомым людям на улице всегда подскажут дорогу.

Также итальянцы обратили внимание на то, что в России тоже любят обниматься и целоваться при встрече. Однако автор блога частично не согласилась с этим мнением, отметив скупость на проявление эмоций среди большинства русских мужчин. Скептически россиянка отнеслась и к сравнению красоты итальянок и своих соотечественниц.

«Можно ли назвать итальянок такими же красивыми как мы? Ухоженными, стильными, модными — да. Хотя сравнивать красоту, наверное, неправильно и некорректно, ведь у каждого свой вкус и предпочтения», — рассудила девушка.

По словам путешественницы, она была удивлена, когда увидела, как итальянцы любят собак: как и в России, к животным относятся как к полноправным членам семьи. Еще одна схожая особенность — любовь к итальянской музыке.

«Лично мне кажется, что у нас есть еще одно сходство с жителями Италии — мы любим вкусно покушать», — добавила россиянка.