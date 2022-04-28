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1 час назад

Юрист рассказал, почему невыгодно брать отпуск в мае

Inc-Newsиещё 1

Многие россияне любят брать отпуск именно в мае. Во-первых, чтобы заняться садом-огородом. Во-вторых, чтобы съездить куда-то отдохнуть, пока цены на туры не достигли своего пика.

Юрист рассказал, почему невыгодно брать отпуск в мае
Фото: Inc-NewsInc-News

Но юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов считает такой подход не слишком мудрым. По словам специалиста, с точки зрения материальной выгоды куда правильнее выбирать месяц, когда нет праздников, потому что выплат будет больше.

К тому же в мае отпуск часто совпадает как раз с праздничными и выходными днями, когда человек фактически отдыхает и без оформления отпуска.

Например, отпуск с 1 по 14 мая, по сути ,получится 12-дневным, поскольку 1 и 9 мая и так выходные. И эти выходные в расчет не пойдут.

Новости путешествий,Дмитрий Кофанов,
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