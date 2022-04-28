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3 часа назад

Лучшие направления в мире для туристов с ограниченным бюджетом

TURIZM.RU

Многие туристы из самых разных стран мира все чаще останавливают свой выбор на Airbnb для путешествий в новые города. с городами. И хотя в марте 2022 года сервис приостановил деятельность в России, зарубежные варианты размещения на Airbnb доступны, легко ищутся и бронируются.

Лучшие направления в мире для туристов с ограниченным бюджетом
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Итак, какие направления наиболее подходят тем, кто ищет бюджетные путешествия?

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Новое исследование, проведенное британской страховой компанией CIA Landlords, проанализировало среднюю стоимость проживания в отелях Airbnb по всему миру и выявило пять лучших городов, где путешественники могут недорого остановиться и исследовать город с ограниченным бюджетом.

Итак, город Куско в перуанских Андах, столица древней империи Инков, входящий в список культурного достояния человечества ЮНЕСКО, стал самым доступным туристическим местом в мире. Средняя стоимость проживания здесь составляет всего 32 евро в сутки.

Столица Кении Найроби — самый большой город в Восточной Африке с населением 4 млн жителей получил второе место среди бюджетных пунктов назначения для туристов. Стоимость одной ночи на Airbnb составляет 38 евро, что почти в 30 раз дешевле, чем в самом дорогом городе рейтинга Дубае — 1 100 евро.

На третьем месте расположился самый крупный город Ближнего Востока и третий по величине в Африке после Лагоса и Киншасы —египетская столица Каир — с показателем 60 евро в сутки.

Далее следует бразильский Фос-де-Игуасу город на границе водопада Игуасу. Интересно, что изначально он появился в Парагвае, но затем территория отошла Бразилии. Переночевать здесь стоит в среднем 78 евро.

Наконец, замыкает пятерку наиболее бюджетных по проживанию американский Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Примечательно, что с таким названием есть целых два города. Их разделяет государственная граница и великая река Ниагара. Канадская «половина» находится в провинции Онтарио, американская — в штате Нью-Йорк. Канадцы считают свой Ниагара-Фолс местным Лас-Вегасом. Итак, одна ночь обойдется здесь в 135 евро.

Из других выводов исследователей отметим, что США признаны самой желанной страной во всем мире для путешественников, стремящихся к идеалу во всех деталях.

Дубай и Нью-Йорк — самые дорогие направления Airbnb в мире с высокой средней стоимостью проживания, достигающей 1 100 и 910 евро за ночь соответственно.

Центральный парк на острове Манхэттен в Нью-Йорке — самая популярная достопримечательность в соцсетях по всему миру: более 7,9 миллионов фотографий размещены с хэштегом этой достопримечательности.

Новости путешествий,ЮНЕСКО,ЦРУ,
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