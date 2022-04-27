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45 минут назад

Оценены последствия выхода России из Всемирной туристской организации

Lenta.ru

Российские туристы не почувствуют последствий выхода России из Всемирной туристской организации (UNWTO), ведь формирование туров строится на партнерстве, а не под эгидой организации, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Последствия этого события он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Оценены последствия выхода России из Всемирной туристской организации
Фото: Filippo Ciappi / Globallookpress.comFilippo Ciappi / Globallookpress.com

27 апреля стало известно, что Россия выходит из Всемирной туристской организации. До этого официальный представитель генсека ООН Дюжаррик сообщил, что приостановка участия Москвы в UNWTO создала бы пагубный прецедент.

Что такое Всемирная туристская организация?

«Это крупнейшая организация, объединяющая и государства, и общественные сообщества, которые развивают туризм, формируют турпродукты и прочее. Россия постоянно присутствовала, причем в руководящих органах. Роль и значение ее было велико. Мы даже встречали здесь генерального секретаря UNWTO. Но время меняется. В настоящее время Россия вынуждена была выйти из ряда крупнейших объединений», — прокомментировал решение Москвы Барзыкин.

Вице-президент РСТ убежден, что в той ситуации, в которой оказалась Россия сегодня, говорить об интеграции и взаимодействии с другими странами и всемирными организациями крайне сложно.

При этом Юрий Барзыкин напомнил, что помощи и взаимодействия между странами, которые входят в организацию, часто не было.

«Когда выдворяли наших туристов, не обеспечивали ни транспортное сообщение, ни даже гуманитарные коридоры, чтобы им эвакуироваться. Туристов не слушали и не слышали», — заметил вице-президент РСТ.

А как же туристы?

Туристы никак не почувствуют на себе выход России из UNWTO, считает вице-президент РСТ Барзыкин.

«Формирование туров, обеспечение туристов — это все строится на партнерской, двусторонней основе, а не под эгидой Всемирной туристской организации. Под эгидой были форумы и прочие мероприятия», — заключил Юрий Барзыкин.

Ранее в Турции пообещали российским туристам беспроблемное использование банковских карт платежной системы «Мир» во время отдыха в республике.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,ООН,
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