Евросоюз может оцифровать процесс оформления шенгенских виз

Европейская комиссия планирует оцифровать процесс получения шенгенских виз. Заявители смогут подавать анкету онлайн, а за счет снижения нагрузки на консульские службы уменьшатся и сборы за оформление документа.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Представители ЕК заявили, что переход на онлайн-платформу, где будут обрабатываться запросы граждан, произойдет не ранее 2025 года. Отмечается, что многие туристы вынуждены сталкиваться с определенными трудностями при отправке бумаг на рассмотрение в консульства: зачастую им приходится преодолевать значительные расстояния до ближайшего визового центра, на что, как правило, требуется дополнительное время.

«50% обладателей шенгенских виз считает ее получение достаточно обременительным. Настало время, чтобы ЕС предоставил быструю, безопасную веб-платформу для подачи заявлений на получение визы в ЕС для граждан 102 стран, которым требуется разрешение для въезда в Евросоюз», – заявила Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Благодаря цифровизации сама процедура получения визы станет намного проще и безопаснее: оплата будет производиться через единую онлайн-систему, кроме того, в случае посещения за одну поездку нескольких стран сервис самостоятельно определит, визу какого государства необходимо оформить. Также на портале будет содержаться вся актуальная информация по требуемым документам для краткосрочного посещения той или иной территории Шенгенской зоны.