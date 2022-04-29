Раскрыты планы россиян на майские праздники

Большинство жителей России на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», передает РИА Новости.

Отмечается, что шашлыки и пикники этой весной планируют 30 процентов россиян, открытия дачного сезона и посевных работ ждут 28 процентов респондентов, к родственникам на праздники собираются отправиться еще 26 процентов опрошенных. По данным исследования, каждый шестой россиянин (16 процентов респондентов) запланировал туристическую поездку.