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2 часа назад

Раскрыты планы россиян на майские праздники

Lenta.ruиещё 3

Большинство жителей России на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», передает РИА Новости.

Раскрыты планы россиян на майские праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что шашлыки и пикники этой весной планируют 30 процентов россиян, открытия дачного сезона и посевных работ ждут 28 процентов респондентов, к родственникам на праздники собираются отправиться еще 26 процентов опрошенных. По данным исследования, каждый шестой россиянин (16 процентов респондентов) запланировал туристическую поездку.

Ранее аналитики раскрыли планы россиян на предстоящий летний сезон — около трети граждан уже начали задумываться об отдыхе. По данным экспертов, 26 процентов респондентов не имеют конкретных планов из-за ситуации неопределенности. Каждый пятый россиянин вовсе не собирается уходить в отпуск в летние месяцы.

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