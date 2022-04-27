Раскрыты плюсы автобусных туров на Черное море за 10 тысяч

Российским туристам раскрыли преимущества чартерных автобусных туров на черноморское побережье — программа была запущена в этом году. Ее плюсы разъяснили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте .

Туроператор «Интурист» подготовил пакетные туры на базе трех маршрутов с отправлением из Москвы в «Имеретинский парк» (Сочи), Анапу/Геленджик и Феодосию/Симферополь. Начало рейсов запланировано на 1 июня, программа рассчитана до конца августа. Стоимость путевки начинается от 10 тысяч рублей на человека с включенным проживанием и трансфером — специалисты отметили, что только безбагажный авиаперелет из столицы в Сочи и обратно в первой половине июня обойдется от 12 тысяч рублей.