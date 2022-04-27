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1 час назад

Крым не ждет падения турпотока в летний сезон

TourDom

Уровень бронирования гостиниц на летний сезон в Крыму по результатам апреля сопоставим с показателями прошлого года. Об этом журналистам рассказал глава Минтуризма и курортов республики Вадим Волченко.

Крым не ждет падения турпотока в летний сезон
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Загрузка в отелях предстоящим летом не отличается от загрузки на это же время в 2021 году. В связи с этим мы ждем, с некоторыми нюансами, но достаточно серьезный, напряженный и успешный сезон»,

– пояснил министр.

Он также добавил: сейчас власти ставят перед собой решение нескольких задач. В частности, обеспечить адекватное ценообразование в крымском гостиничном секторе, при котором стоимость услуг будет соответствовать их качеству; повысить уровень благоустройства городов, в том числе за счет увеличения парковых мест и организации транспортной логистики на курортах.

«В данный момент это на повестке дня региональных ведомств и правительства в целом. Глава республики Сергей Аксенов регулярно акцентирует на этом внимание и напоминает о стоящих задачах»,

– заключил Вадим Волченко.

Новости путешествий,Вадим Волченко,Сергей Аксенов,
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