Крым не ждет падения турпотока в летний сезон

Уровень бронирования гостиниц на летний сезон в Крыму по результатам апреля сопоставим с показателями прошлого года. Об этом журналистам рассказал глава Минтуризма и курортов республики Вадим Волченко.
«Загрузка в отелях предстоящим летом не отличается от загрузки на это же время в 2021 году. В связи с этим мы ждем, с некоторыми нюансами, но достаточно серьезный, напряженный и успешный сезон»,
– пояснил министр.
Он также добавил: сейчас власти ставят перед собой решение нескольких задач. В частности, обеспечить адекватное ценообразование в крымском гостиничном секторе, при котором стоимость услуг будет соответствовать их качеству; повысить уровень благоустройства городов, в том числе за счет увеличения парковых мест и организации транспортной логистики на курортах.
«В данный момент это на повестке дня региональных ведомств и правительства в целом. Глава республики Сергей Аксенов регулярно акцентирует на этом внимание и напоминает о стоящих задачах»,
– заключил Вадим Волченко.