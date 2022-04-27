В Крым запустили дополнительные вагоны поездов для туристов

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о том, на фоне приостановки авиасообщения на полуостров запустили более 100 дополнительных вагонов поездов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Волченко, перевозчик «Гранд сервис экспресс» забронировал и пустил в эксплуатацию более 100 вагонов разного уровня: СВ, купе, плацкарт и люкс, который подразумевает наличие в купе душевой кабины.

«Наращиваются мощности, конечно, хотелось бы еще быстрее, но это связано и с пропускной способностью как таковой железной дороги»,

— добавил министр.

Власти региона также рассчитывают, что в летнем сезоне количество туристов, прибывающих автомобильным транспортом через Крымский мост, увеличится с 60 до 70 процентов. Ранее Волченко спрогнозировал, что за год поездами в Крым прибудут около 4,8 миллиона человек.