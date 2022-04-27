Россияне резко перестали путешествовать за рубеж

Так, в зарубежные путешествия на майские праздники в этом году отправится в 6-10 раз меньше соотечественников, чем за аналогичный период 2019 года. «По каким-то направлениям турпоток упал очень сильно, по каким-то падение было не слишком большим. Если брать в целом выездной турпоток на майские, то он сократился в 10 раз по сравнению с 2019 годом», — пояснил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.