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45 минут назад

Россияне резко перестали путешествовать за рубеж

Lenta.ru

Российские туристы резко перестали отдыхать за границей на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RATA-News.

Россияне резко перестали путешествовать за рубеж
Фото: pixabay.compixabay.com

Так, в зарубежные путешествия на майские праздники в этом году отправится в 6-10 раз меньше соотечественников, чем за аналогичный период 2019 года. «По каким-то направлениям турпоток упал очень сильно, по каким-то падение было не слишком большим. Если брать в целом выездной турпоток на майские, то он сократился в 10 раз по сравнению с 2019 годом», — пояснил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Так, продажи туров в ОАЭ за 2022 год снизились в пять-шесть раз, в Турцию — в шесть-семь раз, в европейских страны — в сотни раз. При этом, по словам специалиста, количество приобретенных путевок по России выросло в 2,5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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