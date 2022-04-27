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1 час назад

В курортный сезон поезда будут чаще ходить в Крым

Inc-News

В связи с закрытыми воздушными гаванями на юге страны значительную часть туристов в Крым собираются доставлять по железной дороге.

В курортный сезон поезда будут чаще ходить в Крым
Фото: Inc-NewsInc-News

В летнее время поезда в Крым из других регионов РФ начнут ходить чаще, а еще к составам добавят дополнительные вагоны для увеличения пассажиропотока.

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, завершивший, что полуостров готов к приему любого количества отдыхающих.

Безусловно, путешествие по железной дороге отнимет больше времени, нежели авиаперелет. Но с учетом закрытых аэропортов на юге страны поездка на поезде выглядит наиболее оптимальной альтернативой.

Тем более, с увеличением частоты движения поездов и увеличения в них вагонов дефицита билетов и мест в них удастся избежать.

Новости путешествий,Марат Хуснуллин,
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