В курортный сезон поезда будут чаще ходить в Крым

В связи с закрытыми воздушными гаванями на юге страны значительную часть туристов в Крым собираются доставлять по железной дороге.

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В летнее время поезда в Крым из других регионов РФ начнут ходить чаще, а еще к составам добавят дополнительные вагоны для увеличения пассажиропотока.

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, завершивший, что полуостров готов к приему любого количества отдыхающих.

Безусловно, путешествие по железной дороге отнимет больше времени, нежели авиаперелет. Но с учетом закрытых аэропортов на юге страны поездка на поезде выглядит наиболее оптимальной альтернативой.